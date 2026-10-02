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02.10.2026 11:08:40
Eurozone-Inflation im September höher als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Preisdruck in der Eurozone hat im September deutlicher als erwartet zugenommen, wobei die Kerninflation erwartungsgemäss anzog. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,8 (August: 3,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von nur 0,5 und 3,6 Prozent prognostiziert. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an.
Die Kernverbraucherpreise (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) erhöhten sich um 0,2 Prozent auf Monats- und 2,5 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren 0,3 und 2,5 Prozent.
Die Energiepreise stiegen mit einer Jahresrate von 18,8 (14,3) Prozent und die Preise von Nahrung, Alkohol und Tabak um 1,4 (1,1) Prozent. Waren ohne Energie verteuerten sich um 1,1 (1,2) Prozent und Dienstleistungen um 3,2 (3,0) Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 05:09 ET (09:09 GMT)
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