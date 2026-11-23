Eurotel lud am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.27 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eurotel ein EPS von 0.670 PLN je Aktie vermeldet.

Eurotel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139.9 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 104.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch