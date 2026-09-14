|
14.09.2026 06:37:00
EurotechAz legte Quartalsergebnis vor
EurotechAz stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.5 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EurotechAz einen Umsatz von 13.2 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.