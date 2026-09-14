EurotechAz legte Quartalsergebnis vor

EurotechAz stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.5 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EurotechAz einen Umsatz von 13.2 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch