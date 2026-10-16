Eurostat bestätigt Inflationsanstieg auf 3,8% im September

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im September wie erwartet zugenommen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,8 (August: 3,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise erhöhten sich mit Raten von 0,2 und 2,5 (2,4) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit wie erwartet die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung vom 2. Oktober.

Energie verteuerte sich mit einer Jahresrate von 18,9 (14,3) Prozent und Nahrungsmittel, Alkohol sowie Tabak kosteten 1,3 (1,1) mehr als vor einem Jahr. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 1,1 (1,2) Prozent und Dienstleistungen um 3,2 (3,0) Prozent.

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October 16, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)