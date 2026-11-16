Eurosnack präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eurosnack hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.09 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 47.0 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 6.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch