Euroseas hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3.65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Euroseas 4.25 USD je Aktie verdient.

Euroseas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch