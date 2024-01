Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im November unerwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich im November unerwartet verringert. Laut Mitteilung von Eurostat sank die Arbeitslosenquote auf 6,4 (Oktober: 6,5) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 6,6 Prozent prognostiziert. Auch in der EU sank die Quote, und zwar auf 5,9 (6,0) Prozent. Gemäss Schätzungen von Eurostat waren im November in der EU 12,954 Millionen Personen arbeitslos, davon 10,970 Millionen im Euroraum. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU um 144.000 und im Euroraum um 99.000. Auf Jahressicht sank die Arbeitslosenzahl in der EU um 283.000 und im Euroraum um 282.000.

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet bei der Ausgestaltung ihrer Geldpolitik derzeit vor allem auf Anzeichen dafür, dass die Dynamik der Lohnzuwächse wieder abnimmt. Das würde es ihr über kurz oder lang erlauben, ihre Zinsen zu senken. Eine sinkende Arbeitslosigkeit spricht jedoch gegen ein solches Szenario.

