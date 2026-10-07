GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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08.10.2026 00:00:00
Europe’s HALO effect: Finding resilience after a tough geopolitical summer
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
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09:29
|GAM Aktie News: GAM am Donnerstagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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07.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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07.10.26
|Schwacher Handel: SPI am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
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06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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06.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.ch)
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05.10.26
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
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05.10.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street vor Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.