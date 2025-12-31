Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’235 -0.3%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9309 0.1%  EStoxx50 5’791 -0.1%  Gold 4’329 -0.2%  Bitcoin 70’023 0.0%  Dollar 0.7940 0.3%  Öl 61.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten
Fünf Milliarden Dollar für Intel: NVIDIAs Einstieg treibt die Intel-Aktie weiter an
Mit diesen Codes mehr Filme, Dokus und Serien bei Netflix finden
2025: Das sind die Tops und Flops im DAX
ETF oder Aktienfonds? In 6 Schritten zur richtigen Anlage-Entscheidung
Suche...
31.12.2025 16:16:27

European Stocks Subdued On Final Trading Session; Major Markets Post Strong Gains In 2025

(RTTNews) - With several markets in the region closed for New Year's Eve, or shutting down early, the mood in the markets where trading took place on Wednesday remained cautious. With the New Year's Day holiday ahead, traders largely stayed on the sidelines.

U.K.'s FTSE 100 ended down by 0.09%, and France's CAC 40 settled lower by 0.23%. Markets in Germany and Switzerland were closed for New Year's Day Eve. The pan European Stoxx 600 edged down 0.08%.

The CAC 40 gained over 10% in the year. DAX jumped over 22%, and U.K.'s FTSE 100 climbed 21.6%, the strongest performance since 2009, while Switzerland's SMI advanced nearly 15%.

In the UK market, Pershing Square Holdings, Anglo American Plc, Marks & Spencer, British Land and 3i Group gained 0.5 to 1.1%.

Fresnillo and Croda International closed lower by 2.3% and 2.2%, respectively. Beazley, Experian, Diploma, Antofagasta, Ashtead Group and Schroders also ended notably lower.

In the French market, Stellantis, TotalEnergies, Societe Generale, Publicis Groupe, Unibail Rodamco, Capgemini, Bouygues and AXA closed weak.

LVMH, Kering, Accor, STMicroElectronics and Edenred closed higher.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’416.29 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’267.48 30.12.2025 17:31:26
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
2025: Das sind die Tops und Flops im DAX
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag im Plus
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Erneute Störung des Onlinebankings
Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen
Meta-Aktie fester: Milliarden-Zukauf von Manus - KI-Sprung voraus?
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von SAP SE
Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist
MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Gold und Silber brechen ein
Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Preissenkungen für Abnehmmedikamente in China

Top-Rankings

4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in Q4 2025
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Dezember 2025
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:20 ROUNDUP: Irans Präsident fordert Solidarität statt Proteste
16:19 Ex-Geheimdienstler im Libanon vermisst - vom Mossad entführt?
16:08 Forscher bemängeln Sicherheitslücke bei Kinder-Smartwatch
16:07 Ukraine greift Ölterminal nördlich von Moskau an
16:14 Dow Jones und NASDAQ leichter: So verläuft der letzte Handelstag des Jahres
15:50 Gold aus Bonner Sparkasse gestohlen
15:36 ROUNDUP: Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026
15:35 Ärztepräsident fordert Zuckersteuer: 'Welle von Diabetikern'
15:34 Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
15:32 Erste Bilanz 2025: Weniger Fahrgäste von Diebstahl betroffen