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29.06.2026 11:08:14

European Shares Subdued Amid Middle East Caution; Tech Shares Rally

(RTTNews) - European stocks were subdued on Monday, even as technology shares gained after South Korea announced a $576 billion semiconductor and AI investment plan, backed by Samsung and SK Hynix, to strengthen its global chip leadership.

The pan European Stoxx 600 was marginally lower at 635.36 after falling 0.7 percent on Friday.

The German DAX was marginally higher, while France's CAC 40 dropped 0.4 percent and the U.K.'s FTSE 100 slipped 0.2 percent as crude oil prices rose slightly on renewed U.S.-Iran tensions ahead of upcoming peace talks in Qatar.

Technology stocks rallied, with ASML Holding, Infineon and STMicroelectronics climbing 1-3 percent.

Nordex Group shares rose about 1 percent after the German wind turbine maker secured a 325-MW order in the United States.

Dutch digital services operator Prosus N.V. rallied 2.4 percent after it reported an 84 percent jump in full-year adjusted core profit.

French biotech Ipsen advanced 1.7 percent after it agreed to acquire U.S. biotech Kartos Therapeutics in a deal worth up to $1.75bn.

British telecom giant BT Group rose about 1 percent after it signed an agreement to combine its international business in a new joint venture with U.S. mobile operator Verizon.

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’737.65 19.68 SX7BOU
Short 15’029.50 13.89 SNQBQU
Short 15’586.30 8.97 SLWB8U
SMI-Kurs: 14’137.17 29.06.2026 11:05:36
Long 13’573.17 19.96 S6BJTU
Long 13’263.67 13.89 SPB9EU
Long 12’683.78 8.91 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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