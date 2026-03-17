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17.03.2026 10:09:45

European Shares Mixed As Oil Resumes Climb

(RTTNews) - European stocks were mixed on Tuesday as oil prices resumed their rise amid fears over constrained supply.

U.S. President Donald Trump criticized Western allies for rebuffing his request to send warships to escort tankers through the Strait of Hormuz, as the U.S.-Israeli conflict with Iran entered day 18.

Iran has launched a series of attacks on the United Arab Emirates (UAE), targeting Dubai's international airport and the Fujairah oil port, marking a sharp escalation in the ongoing conflict.

The pan European Stoxx 600 slipped 0.1 percent to 597.86 after gaining 0.4 percent in the previous session.

The German DAX dipped 0.3 percent, while France's CAC 40 was marginally higher and the U.K.'s FTSE 100 rose 0.2 percent.

Trustpilot Group share soared 18 percent in London. After reporting strong full-year 2025 results, the online review platform said it expects revenue to grow "in the high teens" on a constant currency basis in 2026.

Close Brothers tumbled 3.4 percent. After reporting a narrower loss in the first half of its financial year, the lender said it plans to cut 600 jobs by 2027 as part of its ongoing cost-reduction efforts.

Industrial components group Essentra climbed 2.4 percent after reporting full-year 2025 results in line with analyst expectations.

Energy giant BP Plc gained over 1 percent and peer Shell added 1.2 percent as oil prices surged nearly 4 percent after a drone attack at the Fujairah Oil Industry Zone in the United Arab Emirates.

French bank Societe Generale edged up slightly after it signed a preliminary agreement ?to sell a part of its securities services branch to ?Credit Mutuel Arkea.

German life-science company Sartorius surged 4.3 percent after setting new mid-term financial targets.

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Commerzbank im Fokus
08:52 SMI zeigt leichte Erholungstendenzen
07:10 Hebelprodukte: Chance mit Risiko? Wir erklären Knock-out, Volatilität & Kosten. Jetzt Finanz.Punkt.
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
16.03.26 Roche modernisiert Kapitalstruktur und schafft den Genussschein ab
13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’424.79 19.08 BMKSEU
Short 13’678.42 13.85 SHRB5U
Short 14’172.01 8.95 SO2BTU
SMI-Kurs: 12’917.33 17.03.2026 10:06:05
Long 12’312.51 19.52 SRZBNU
Long 12’046.15 13.85 SSBBTU
Long 11’532.86 8.95 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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