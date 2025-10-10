|
10.10.2025 10:51:25
European Shares Mixed As French President Macron Seeks New PM
(RTTNews) - European stocks were mixed on Friday, with deepening concerns about an AI bubble and renewed worries about the political situation in France keeping investors on edge.
French President Emmanuel Macron has called a meeting of the country's mainstream political parties today ahead of a self-imposed deadline to name a new prime minister.
The pan-European Stoxx 600 was marginally lower at 571.20 after falling 0.4 percent on Thursday.
The German DAX edged up marginally, and France's CAC 40 rose 0.3 percent while the U.K.'s FTSE 100 was down 0.2 percent.
U.K. permanent job placements declined at a softer pace and candidate supply increased sharply amid falling demand for staff in September, monthly data from S&P Global showed.
Permanent staff appointments dropped at the weakest pace in a year in September. Temp billings dropped at a solid pace that was faster than in August.
In corporate news, Danish insurer Tryg fell 1 percent after reporting a drop in Q3 earnings.
Automotive manufacturing giant Stellantis NV rallied nearly 2 percent on reporting a 13 percent increase in Q3 2025 shipments.
Ibstock plunged 9 percent after the British brickmaker issued a second profit warning for 2025.
Recruitment firm Hays soared 4 percent despite reporting an 8 percent fall in first-quarter like-for-like net fees and warning of a tough year ahead.
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
