SMI 12'520 -0.6%  SPI 17'213 -0.6%  Dow 46'590 -1.2%  DAX 23'345 -1.0%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5'575 -1.2%  Gold 4'031 -0.4%  Bitcoin 72'379 -1.2%  Dollar 0.7957 0.0%  Öl 63.9 -0.2% 
18.11.2025 10:08:07

European Shares Extend Losses On Economic Worries

(RTTNews) - European stocks hovered near one-week lows on Tuesday amid dwindling Fed rate-cut bets and uncertainty over the U.S. economic outlook.

As financial risks mount, investors await cues from the delayed September U.S. jobs data and earnings from Nvidia for direction.

The pan European Stoxx 600 was down a little over 1 percent at 565.82 after falling half a percent on Monday.

The German DAX fell 1.1 percent, France's CAC 40 gave up 1.2 percent and the U.K.'s FTSE 100 was down 0.9 percent.

Danish pharmaceutical company Novo Nordisk fell about 1 percent after an announcement that it would lower the U.S. price of its injectable Wegovy obesity drug.

Swiss engineering group ABB slumped 4 percent despite lifting its profitability targets.

Roche Holding surged 6.7 percent as it reported positive Phase III results from the lidERA trial of investigational oral SERD giredestrant in ER-positive, HER2-negative early-stage breast cancer.

Zurich Insurance declined 2 percent on saying it was on track to deliver its 2025-2027 targets.

French lender Credit Agricole fell 2 percent after announcing its new medium-term plan, ACT 2028.

British tobacco company Imperial Brands rallied 2.4 percent after reporting a nearly 5 percent rise in annual adjusted operating profit.

Bodycote, a provider of specialist thermal processing services, dropped 1.2 percent after announcing a new divisional reporting structure.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

09:18 SG-Marktüberblick: 18.11.2025
08:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
08:52 SMI deutlich schwächer erwartet
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter zum Wochenstart
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

