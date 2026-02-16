Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 0.2%  SPI 18’806 0.2%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’986 0.3%  Euro 0.9119 0.0%  EStoxx50 6’008 0.4%  Gold 5’006 -0.7%  Bitcoin 52’801 0.0%  Dollar 0.7688 0.1%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
Nestlé-Aktie im Fokus: Schweizer Behörde kritisiert Reaktion auf verunreinigte Säuglingsmilch
Suche...
16.02.2026 09:35:43

European Shares Edge Higher In Thin Trade

(RTTNews) - European stocks edged higher on Monday, though trading volumes remained thin amid a holiday in the United States for Presidents' Day.

The pan-European STOXX 600 index was up 0.2 percent at 618.90 ahead of Eurozone industrial output data due later in the day.

Earlier in the day, data from property website Rightmove showed British house price growth stalled in February after the strongest increase in over a decade the previous month.

The German DAX gained 0.3 percent, France's CAC 40 edged up by 0.1 percent and the U.K.'s FTSE 100 was up 0.2 percent.

Sanofi was moving higher in Paris after Beyfortus study showed benefit beyond first RSV season.

Multi-asset trading platform Plus500 added 1.5 percent in London after announcing a new share buyback program valued at up to $100 million.

Automaker Renault as well as mining giants Glencore and Anglo American all fell around 1 percent ahead of their earnings results due this week.

Volkswagen was slightly higher on reports it plans to cut costs by 20 percent across all brands by the end of 2028.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

07:48 The Swatch Group: Ticken die Uhren in Biel wieder richtig?
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Fester vor dem langen Wochenende
05:30 Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
13.02.26 BNP Paribas: Gold im Rausch - wie lange geht es so noch weiter?
13.02.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’622.97 16.02.2026 09:23:58
Long 12’035.66 13.53 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Analysten warnen: Gold und Silber entwickeln sich zunehmend zu Spekulationsobjekten
JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bitcoin-Kurs-Prognose: Warum die 100.000-Dollar-Marke nur der Anfang einer neuen Infrastruktur-Ära ist
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:36 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Start - Dax will über 25.000 Punkte
09:34 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'
09:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
09:15 OTS: Allianz Trade / Globale Länderrisiken sinken trotz intensiver ...
09:15 Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Wochenstart - 25.000er-Marke im Dax im Blick
09:09 Warner Bros.-Aktie: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht wohl weiter
09:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 371 Euro - ACS hochgestuft
08:49 Aktien Asien: Nikkei schwächer, Hongkong höher - China feiert Neujahrsfest
08:43 Gabler-Aktie wohl vor Börsengang
08:17 Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Wochenauftakt - 25.000er-Dax-Marke im Blick