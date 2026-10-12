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ETF Sparplan
12.10.2026 11:05:11

European Shares Edge Higher As Bond Yields Fall

(RTTNews) - European stocks traded higher on Monday, after having recovered from four-month lows in the previous session on U.S. President Trump's remarks dismissing speculation of pre-midterm military action against Iran.

Lower oil prices on hopes of Russia-Ukraine energy ceasefire helped underpin investor sentiment ahead of key U.S. earnings as well as the release of reports on U.S. consumer and producer price inflation due later in the week.

Eurozone government bond yields eased and oil prices ticked lower after Trump announced a deal to obtain diesel from Russia to lower fuel prices and blamed Ukraine for war and energy crisis in a sharp reversal of U.S. policy ahead of the midterm elections.

The pan-European STOXX 600 was up 0.6 percent at 635.23 after rising 1 percent on Friday.

The German DAX and the U.K.'s FTSE 100 both surged around 0.6 percent, while France's CAC 40 gained 0.3 percent.

Banks were broadly higher, with Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas and Lloyds Banking Group rising 1-2 percent.

Shares of Hays plunged 9 percent after the British recruiter reported a 3 percent fall in first quarter like-for-like net fees.

German wind turbine manufacturer Nordex Group rallied 3 percent after reporting a 29.5 percent increase in Q3 2026 orders.

Stellantis jumped 2.4 percent after it announced a strategic shift towards affordable electric vehicles at the Paris Motor Show.

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’404.92 19.70 SPBZFU
Short 14’687.56 14.00 S3BCYU
Short 15’251.53 8.87 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’835.07 12.10.2026 11:04:36
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SI7B8U
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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