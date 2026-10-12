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12.10.2026 11:05:11
European Shares Edge Higher As Bond Yields Fall
(RTTNews) - European stocks traded higher on Monday, after having recovered from four-month lows in the previous session on U.S. President Trump's remarks dismissing speculation of pre-midterm military action against Iran.
Lower oil prices on hopes of Russia-Ukraine energy ceasefire helped underpin investor sentiment ahead of key U.S. earnings as well as the release of reports on U.S. consumer and producer price inflation due later in the week.
Eurozone government bond yields eased and oil prices ticked lower after Trump announced a deal to obtain diesel from Russia to lower fuel prices and blamed Ukraine for war and energy crisis in a sharp reversal of U.S. policy ahead of the midterm elections.
The pan-European STOXX 600 was up 0.6 percent at 635.23 after rising 1 percent on Friday.
The German DAX and the U.K.'s FTSE 100 both surged around 0.6 percent, while France's CAC 40 gained 0.3 percent.
Banks were broadly higher, with Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas and Lloyds Banking Group rising 1-2 percent.
Shares of Hays plunged 9 percent after the British recruiter reported a 3 percent fall in first quarter like-for-like net fees.
German wind turbine manufacturer Nordex Group rallied 3 percent after reporting a 29.5 percent increase in Q3 2026 orders.
Stellantis jumped 2.4 percent after it announced a strategic shift towards affordable electric vehicles at the Paris Motor Show.
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