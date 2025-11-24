Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.11.2025 10:20:20

European Shares Climb On Fed Rate Cut Hopes

(RTTNews) - European stock traded higher on Monday, with hopes for a Federal Reserve rate cut in December and signs of progress on a Ukraine peace plan helping boost investor sentiment.

Meanwhile, traders shrugged off the results of a survey, which showed German business morale unexpectedly fell in November.

The ifo institute said its business climate index fell to 88.1 in November from 88.4 in October. Economists had expected a score of 88.6.

The pan European Stoxx 600 jumped 0.7 percent to 566.04 after logging its steepest weekly drop since late July on Friday.

The German DAX rallied 1.3 percent, France's CAC 40 climbed 0.6 percent and the U.K.'s FTSE 100 added half a percent.

BHP Group rose about 1 percent. The mining giant confirmed it held preliminary discussions with rival miner Anglo American but said it was now "no longer considering a combination of the two companies." Shares of the latter were up half a percent.

Julius Baer tumbled nearly 4 percent. The Swiss private bank said it has booked an additional 149 million Swiss francs in loan-loss provisions.

Dutch technology investor Prosus was little changed despite nearly doubling its half-year core profit.

German pharma company Bayer surged 10 percent after reporting positive study results for its anticoagulant asundexian.

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’213.00 19.89 SFNBSU
Short 13’503.28 13.73 B9GSAU
Short 13’979.35 8.96 U1CSRU
SMI-Kurs: 12’686.98 24.11.2025 10:06:40
Long 12’178.89 19.74 SO2B2U
Long 11’904.04 13.73 SZDBEU
Long 11’393.33 8.90 SPMBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

