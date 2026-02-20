Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’702 1.5%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck
Tesla-Aktie im Blick: Cybertruck-Preis fällt auf 60'000 Dollar - nur befristetes Angebot?
Suche...
eToro entdecken
20.02.2026 22:25:47

European Markets Climb Higher On Friday

(RTTNews) - The major European stock markets finished higher on Friday on the back of strong corporate earnings and easing AI concerns.

The upside remained capped amid simmering geopolitical tensions after U.S. President Donald Trump set a deadline of 10-15 days for Iran to agree nuclear deal or face "bad things." Iran warned U.S. bases in the Middle East could be "legitimate targets" if Washington attacks.

British Prime Minister Keir Starmer has reportedly blocked a request from Trump to allow U.S. forces to use U.K. air bases during any pre-emptive attack on Iran, saying it could break international law.

The DAX in Germany jumped 217.12 points or 0.87 percent to finish at 25,260.69, while the FTSE in London added 59.85 points or 0.56 percent to close at 10,686.89 and the CAC 40 in France rallied 116.71 points or 1.39 percent to end at 8,515.49.

In Germany, Bayer plummeted 4.16 percent, while Deutsche Bank soared 2.10 percent, Daimler Truck rallied 1.64 percent, Deutsche Borse improved 1.62 percent, Zalando tumbled 1.62 percent, Infineon Technologies slumped 1.39 percent, BASF gained 0.41 percent, Deutsche Telekom rose 0.28 percent and Deutsche Post perked 0.06 percent.

In London, British American Tobacco spiked 2.15 percent, while Prudential jumped 1.71 percent, SSE vaulted 1.69 percent, Centrica expanded 1.26 percent, St. James Place climbed 1.02 percent, Rolls-Royce and Airtel Africa both advanced 0.91 percent, Haleon gained 0.59 percent and Rightmove rose 0.51 percent.

In France, L'Air Liquide surged 4.80 percent, while Compagnie de Saint-Gobain piked 3.08 percent, Orange tumbled 2.15 percent, Societe Generale jumped 1.96 percent, Credit Agricole climbed 1.70 percent, Airbus gained 1.41 percent, Carrefour added 0.96 percent and BNP Paribas collected 0.95 percent.

In economic news, the UK government registered the largest budget surplus on record in January due to higher tax receipts, the Office for National Statistics said Friday. The public sector surplus rose to GBP 30.4 billion from GBP 14.5 billion in the same period last year. This was GBP 6.3 billion above forecasts and also the highest surplus since records began in 1993.

UK retail sales growth accelerated the most since May 2024, partly due to higher artwork and antiques sales, the Office for National Statistics said on Friday. Retail sales posted a monthly growth of 1.8 percent in January, following a rise of 0.4 percent in December. This was the strongest growth since May 2024. Sales were expected to climb only 0.2 percent.

Germany's producer prices declined at the fastest pace since early 2024 in January due to lower energy prices, Destatis reported Friday. Producer prices posted an annual fall of 3.0 percent in January, marking the biggest decline since April 2024. This followed December's 2.5 percent decrease.

The euro area private sector growth improved to a three-month high in February, driven by notable expansion in the German manufacturing sector, flash survey results published by S&P Global revealed Friday. The HCOB flash composite output index registered 51.9 in February, up from 51.3 in January. The score was expected to rise to 51.5.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’859.76 20.02.2026 17:31:56
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
KI-Wettlauf als Renditekiller? Alibaba-Aktie und BYD nach Pentagon-News im Anlegerfokus
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
NVIDIA-Aktie stärker: Möglicher Deal mit OpenAI - Steht das grösste Investment der Firmengeschichte bevor?
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?
Rheinmetall-Aktie freundlich: Millionenschweren Auftrag erhalten

Top-Rankings

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 08/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 08/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:16 ROUNDUP/Aktien New York: Kein Befreiungsschlag nach Neuigkeiten im Zollkonflikt
22:13 Aktien New York: Kein Befreiungsschlag nach Neuigkeiten im Zollkonflikt
21:58 ROUNDUP 2: Trump will nach Zollurteil Alternativen nutzen
21:53 ROUNDUP 2: Viel Applaus für Merkel - Merz bleibt reserviert
21:43 CDU für Wohnungs-Baugenehmigung nach drei Monaten
21:27 Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize
21:19 GNW-News: Monument gibt weitere Untersuchungsergebnisse aus den Gebieten Buffalo Reef und Felda der Goldmine Selinsing bekannt
21:15 USA haben Teil ihrer Schulden bei den UN bezahlt
21:05 CDU bestätigt Generalsekretär Linnemann mit großer Mehrheit
20:59 Devisen: Euro tritt nach US-Zollentscheidung auf der Stelle