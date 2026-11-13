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13.11.2026 19:30:00
European Gas Slumps on Milder Weather and Record U.S. LNG Flows
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
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10:35
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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10:35
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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13.11.26
|Aktien von RWE und E.ON gefragt: Bund könnte wohl Anteil an Urenco kaufen (AWP)
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12.11.26
|RWE-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight (finanzen.ch)
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11.11.26
|DZ BANK: RWE-Aktie erhält Kaufen (finanzen.ch)
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11.11.26
|RWE-Aktie höher: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen (AWP)
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11.11.26
|RWE-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
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11.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|12:46
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|23.06.26
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|22.06.26
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|11.06.26
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|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.