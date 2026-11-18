European FinTech IPO Company hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

European FinTech IPO Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.070 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat European FinTech IPO Company mit einem Umsatz von insgesamt 127.7 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119.8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6.59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch