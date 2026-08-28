European FinTech IPO Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

European FinTech IPO Company hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.050 EUR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 127.7 Millionen EUR, gegenüber 135.7 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch