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28.08.2026 06:37:00
European FinTech IPO Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
European FinTech IPO Company hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.050 EUR erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 127.7 Millionen EUR, gegenüber 135.7 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.90 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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