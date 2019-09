European Business Awards : 13 entreprises françaises désignées lauréates nationales

PARIS, 13 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Au total, 13 entreprises françaises ont obtenu le titre de lauréates nationales dans le cadre des European Business Awards 2019, l'une des plus grandes compétitions du monde destinées aux entreprises.

Les sociétés primées ont été retenues parmi 2753 entreprises précédemment identifiées comme étant des éléments à suivre (« Ones to Watch ») dans la liste de l'excellence entrepreneuriale « European Business Excellence » publiée en juillet, et ont été sélectionnées par un jury indépendant composé de chefs d'entreprise, d'hommes politiques et d'universitaires.

L'ensemble des 364 lauréats nationaux se rendront à Varsovie, en Pologne, les 3 et 4 décembre pour le dernier tour de la compétition, où les 18 vainqueurs finaux des European Business Awards 2019 seront annoncés.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « Il s'agit d'un accomplissement important, et chacune de ces entreprises françaises est un leader incontesté dans son domaine. Même après 13 années, les juges continuent d'être impressionnés et enthousiasmés par l'étendue des talents, de l'innovation et de la réussite de ces sociétés qui génèrent de la prospérité, créent des emplois et améliorent la qualité de vie en Europe. »

Il a ajouté : « Nous souhaitons à chacun des lauréats nationaux bonne chance pour le dernier tour et nous nous réjouissons de les accueillir au Gala de la finale en décembre. »

Les lauréats nationaux sont actifs dans tous les secteurs, de la production à la vente au détail, de l'agriculture à la technologie, et sont de toute taille, allant des start-ups aux sociétés valant des milliards d'euros.

Pour consulter la liste des lauréats nationaux, rendez-vous sur : www.businessawardseurope.com

Les catégories des récompenses pour 2019 sont les suivantes :

1. Prix Inflexion de l'entrepreneur européen de l'année

2. Prix de la stratégie de croissance de l'année

3. Prix de la nouvelle entreprise de l'année

4. Prix Germany Trade and Invest de l'expansion internationale

5. Prix de la responsabilité sociale et de la conscience environnementale

6. Prix de l'environnement de travail et du développement du personnel

7. Prix de l'innovation (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros)

8. Prix de l'innovation (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros)

9. Prix de l'innovation (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros)

10. Prix de l'engagement sur le marché et du service client (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros)

11. Prix de l'engagement sur le marché et du service client (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros)

12. Prix de l'engagement sur le marché et du service client (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros)

13. Prix de la technologie numérique (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros)

14. Prix de la technologie numérique (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros)

15. Prix de la technologie numérique (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros)

16. Prix de l'entreprise de l'année (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros)

17. Prix de l'entreprise de l'année (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros)

18. Prix de l'entreprise de l'année (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros)

19. Prix de la sélection du président

En parallèle, les entreprises participant à la compétition concourent également dans le cadre d'un vote public pour obtenir le titre de « Champion public européen » lors de la finale qui se déroule en Pologne. Les votes débuteront le 16 septembre, date à laquelle les entreprises posteront des vidéos pour présenter leurs accomplissements et appeler aux votes dans le monde entier. Pour visionner ces vidéos et voter pour votre entreprise préférée dès le 16 septembre, rendez-vous sur : www.businessawardseurope.com

Les European Business Awards ont pour objectif principal de soutenir la création et le développement d'une communauté entrepreneuriale plus forte, prospère, innovante et éthique à travers l'Europe, convaincus que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la gestion des enjeux majeurs auxquels le monde est confronté. Cette année, les candidatures de plus de 120 000 entreprises issues de 33 pays ont été examinées. Parmi les sponsors et partenaires figurent notamment Inflexion, Germany Trade & Invest et Cision PR Newswire.

Pour en savoir plus sur cet événement, veuillez consulter le site www.businessawardseurope.com ou appeler le (+44) (0) 207 234 3535.

À propos des European Business Awards :

Les European Business Awards sont l'une des compétitions professionnelles transsectorielles et transfrontalières les plus importantes et prestigieuses au monde. Leur objectif principal est de soutenir la création et le développement d'une communauté entrepreneuriale plus forte, prospère, innovante et éthique en Europe, convaincus que les entreprises jouent un rôle clé dans le traitement des enjeux majeurs rencontrés à travers le monde.

L'organisation s'y attèle de 3 manières :

EN SOUTENANT ET EN PROMOUVANT LES MEILLEURES ENTREPRISES EUROPÉENNES afin qu'elles attirent de nouveaux clients, partenaires, investisseurs et talents

EN PARTAGEANT LES APPRENTISSAGES ET EN RÉSOLVANT LES PROBLÈMES afin d'aider les entreprises à surmonter les difficultés se dressant entre elles et la croissance

EN ENCOURAGEANT LE DÉBAT et en posant les grandes questions concernant les enjeux auxquels l'Europe fait face et la manière de les résoudre

Les European Business Awards fêtent leur 13e édition. Cette année, les candidatures de plus de 120 000 entreprises issues de 33 pays ont été examinées. Les sponsors et partenaires incluent notamment Inflexion, Germany Trade & Invest et Cision PR Newswire.

Twitter : @The_EBAs

Facebook : www.facebook.com/businessawardseurope

LinkedIn : la page de l'entreprise « European Business Awards »

Instagram : @the_ebas

À propos d'Inflexion : Inflexion est une société financière privée primée active sur le marché intermédiaire, qui investit à ce titre entre 10 et 250 millions d'euros pour une participation minoritaire ou majoritaire dans tous les secteurs.

Société fondée par des entrepreneurs il y a 20 ans, elle soutient les entreprises à forte croissance dotée d'équipes de direction ambitieuses et travaille en partenariat avec elles afin d'accélérer leur croissance. Elle aide les entreprises à atteindre l'étape ultérieure de leur croissance au moyen d'une expansion internationale, de fusions et d'acquisitions, d'une expertise numérique, d'améliorations opérationnelles, de la gestion des talents et de l'accès au réseau d'Inflexion. Avec des experts présents en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Inde et aux États-Unis, les sociétés dans lesquelles nous investissons bénéficient d'un accès privilégié à ces marchés en croissance. www.inflexion.com

À propos de Germany Trade & Invest : Germany Trade & Invest est l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. Elle aide à créer et à garantir des opportunités d'emploi supplémentaires, renforçant ainsi l'Allemagne en tant que lieu d'implantation des entreprises. Avec plus de 50 bureaux en Allemagne et à l'étranger, ainsi qu'un réseau de partenaires à travers le monde, Germany Trade & Invest aide les entreprises allemandes à s'installer sur les marchés étrangers, valorise l'Allemagne comme lieu d'implantation pour les entreprises et aide les entreprises étrangères à s'implanter en Allemagne. www.gtai.de

À propos de Cision PR Newswire : Cision PR Newswire est le plus grand fournisseur mondial d'outils de communications d'entreprise et de relations publiques qui permettent à ses clients de diffuser des informations et du contenu de qualité. Nous diffusons le contenu de nos clients à travers les canaux traditionnels, numériques et les réseaux sociaux en temps réel, avec des fonctions de contrôle et de reporting entièrement exploitables. Associant le réseau d'optimisation et de distribution de contenu multicanal et multiculturel le plus important du monde avec des plateformes et des outils complets de flux de travail, Cision PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir les opportunités là où elles se présentent. Cision PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux situés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, sur le continent américain et dans la région Asie-Pacifique. Pour de plus amples informations sur Cision PR Newswire, rendez-vous sur le site www.prnewswire.co.uk

À propos de RSM : RSM est un réseau mondial de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil de premier plan orienté sur le marché intermédiaire, englobant 116 pays, 750 bureaux sur le continent américain, en Europe, dans la région MENA, en Afrique et en Asie-Pacifique, et plus de 41 000 personnes dans le monde. Le total des revenus du réseau perçus sous forme d'honoraires s'élève à 5,4 milliards de dollars américains.

En tant qu'équipe intégrée, nous partageons des compétences, des connaissances et des ressources, ainsi qu'une approche centrée sur le client et basée sur une connaissance approfondie de leurs activités. C'est ainsi que nous leur donnons les moyens d'aller de l'avant avec confiance et de réaliser pleinement leur potentiel. RSM est membre du Forum of Firms, dont l'objectif commun est de promouvoir des normes cohérentes et de haute qualité en matière de pratiques financières et d'audit dans le monde entier. RSM est la marque utilisée par notre réseau de cabinets indépendants d'experts-comptables et de conseil qui exercent chacun leur activité en leur propre nom. RSM International Limited ne fournit pas elle-même de services de comptabilité et de conseil. Les cabinets membres sont animés par une vision commune, à savoir fournir des services professionnels de haute qualité, tant sur leur marché intérieur que pour répondre aux besoins de leur clientèle en matière de services professionnels internationaux. Pour tout complément d'information, visitez le site www.rsm.global, ou recherchez RSM sur Facebook, Twitter et LinkedIn