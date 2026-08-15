Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
15.08.2026 14:13:47
Europas Feldzug gegen Ferienwohnungen und Airbnb
Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbnb
|
14.08.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbnb von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)