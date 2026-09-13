Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Benjamin Franklins 5-Stunden-Methode - Erfolgreiche Menschen befolgen auch heute noch dieses Konzept
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Anthropic vor dem Börsengang: Diese Chancen und Risiken erwarten Anleger beim möglichen Rekord-IPO
Kudelski-Aktie: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Suche...
Plus500 Depot

Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.09.2026 16:45:03

Europäische Tage des Denkmals: lebhaftes Interesse für den Geschäftssitz der Vaudoise

Vaudoise Versicherungen
747.79 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges
Europäische Tage des Denkmals: lebhaftes Interesse für den Geschäftssitz der Vaudoise

13.09.2026 / 16:45 CET/CEST

Lausanne, 13. September 2026 – Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals zog es über 500 Besucherinnen und Besucher zum «Cèdre», den kürzlich sanierten Geschäftssitz der Vaudoise Versicherungen in Lausanne. Das Gebäude, eine Ikone der modernen Schweizer Architektur, öffnete am 12. und 13. September seine Türen für die Öffentlichkeit.

Während dieser zwei Tage im Zeichen des architektonischen Erbes konnte die vielen Interessierten einen Ort besichtigen, der normalerweise den Mitarbeitenden der Vaudoise vorbehalten ist. Das «Cèdre» ist von nationaler Bedeutung und zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des Schweizer Architekten Jean Tschumi (1904–1962). Tschumis richtungsweisende Vision machte das «Cèdre» durch die Verbindung aus Architektur, Design, Kunst und Funktionalität zu einem Gesamtkunstwerk.

Nach einer ersten Renovierung in den 1990er-Jahren wurde das «Cèdre» zwischen 2024 und 2025 grundsaniert. Dabei wurde die historische Identität bewahrt und die von Jean Tschumi entworfenen Elemente beibehalten, während Raum für moderne Nutzungen und neuen Arbeitsweisen geschaffen wurde. Die Sanierung stützte sich auf eine grundlegende Studie zum Gebäude und eine enge Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten zum Erhalt des Kulturerbes.

Grosser Andrang bei den Führungen durchs Gebäude
Die Eingangshalle und der Park waren das ganze Wochenende über frei zugänglich. Camille Jaquod, Kunsthistorikerin der ARHAM, und Architekten des Büros Itten & Brechbühl, zuständig für die Sanierung, führten Interessierte auf Anmeldung durch das Gebäude. Dabei konnten die Besucherinnen und Besucher in die Geschichte des Grundstücks «Campagne des Cèdres», auf dem der Hauptsitz der Vaudoise steht, und die Entwicklung dieses visionären Gebäudes eintauchen. Ausserdem konnten sie die charakteristischen Wege durchs Gebäude, die restaurierten Räume sowie die in die Architektur integrierten Kunstwerke und Einrichtungsgegenstände bewundern. Catherine Othenin-Girard, Kunsthistorikerin und Beraterin der Kunstkommission der Vaudoise, bot zwei Führungen an, die speziell der Kunstsammlung, dem Design und dem Konzept des Gesamtkunstwerks gewidmet waren.

Ein lebendiges Erbe offen für alle
«Das Interesse der 500 Personen, die das «Cèdre» erkunden wollten, zeugt von der Verbundenheit der Öffentlichkeit mit dem architektonischen Erbe Lausannes. An zwei Tagen konnte man den Geist dieses Ortes erleben, der als Gesamtkunstwerk gedacht ist, in dem Architektur, Möbel, Kunstwerke und Räume in einem ständigen Austausch stehen», erklärt Nathalie Bender, operative Leiterin der Kunstkommission.

Durch diese Tage der offenen Türen möchte die Vaudoiseihr architektonisches Erbe lebendig und möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Mit dieser Initiative bot die Vaudoise einen einzigartigen Einblick in ein Gebäude, das seit rund 70 Jahren für einen besonderen Dialog zwischen Architektur, Kunst, Landschaft und professioneller Nutzung steht.

Das zwischen 1951 und 1956 erbaute «Cèdre» wurde 2024 und 2025 grundlegend saniert. Das Ergebnis ist eine lebendige Kontinuität zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende:
Valérie Beauverd, Kommunikationsexpertin, Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vaudoise Assurances
Place de Milan
1001 Lausanne
Schweiz
Telefon: 0216188080
E-Mail: info@vaudoise.ch
Internet: www.vaudoise.ch
ISIN: CH0021545667
Valorennummer: 2154566
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2395912

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395912  13.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vaudoise Versicherungen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Nasdaq 100 Dip Buyer: Rücksetzer erkennen und Chancen systematisch nutzen
11.09.26 SMI-Talfahrt hält an
11.09.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
11.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.95 SQBT1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 SNBW3U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück
Apple-Aktie: Neuer Chef setzt Akzente mit erstem Falt-iPhone und KI

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.