Europäischer Marktaufseher Esma prüft deutsche Finanzaufsicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma (European Securities and Markets Authority) leitet nach dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard eine Prüfung der deutschen Finanzaufsicht ein. Wie die Esma am Mittwoch mitteilte, betrifft die Prüfung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Sie soll sich auf die Anwendung der Richtlinien zur Gewinnung von Finanzinformationen (Guidelines on the Enforcement of Financial Information) konzentrieren. Die Prüfung soll bis 30. Oktober abgeschlossen sein.

Die Esma weist darauf hin, dass sie bereits in ihren 2014 und 2017 veröffentlichten Berichten auf Mängel in der deutschen Finanzaufsicht hingewiesen habe. Diese hätten sich auf die Prozeduren bei Bafin und DPR, die Auswahl und Prüfung der Emittenten, die Unabhängigkeit und Interessenkonflikte bei der DPR sowie die Zusammenarbeit zwischen beiden Häusern bezogen.

Die Esma habe ausserdem Bafin und EU-Kommission aufgefordert, festzustellen, ob die Transparenzrichtlinie von Deutschland korrekt umgesetzt werde. Hintergrund sei die Erklärung der Bafin gewesen, sie habe nicht die notwendigen Befugnisse, um den Anforderungen der Richtlinien zur Gewinnung von Finanzinformationen zu genügen.

"Angesichts des überwiegenden öffentlichen Interesses an diesem spezielle Fall und dem Finanzberichtswesen in Deutschland veröffentlicht die Esma den vertraulichen Länderbericht zu Deutschland, der Teil der Peer Review von 2017 war", teilte die Behörde mit.

Bericht: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-4128_efi_peer_review_annex_4f_onsite_report_de_redacted.pdf

