Europa hofft auf Trump und bereitet Ukraine-Hilfe alleine vor

Von Laurence Norman

DOW JONES--Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben in aller Stille Gespräche darüber aufgenommen, wie sie der Ukraine helfen können, die russische Invasion ohne die Unterstützung Washingtons abzuwehren. Gleichzeitig versuchen sie aber, den designierten Präsidenten Donald Trump davon zu überzeugen, die Hilfe für Kiew nicht zu kürzen.

Bei einem Abendessen am späten Donnerstag in der ungarischen Hauptstadt erörterten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union die Folgen von Trumps Wahlsieg und sprachen zum ersten Mal darüber, ob die europäischen Regierungen die Lücke schliessen könnten, falls Trump die Hilfe für die Ukraine kürzt, so Personen, die an dem Treffen teilnahmen.

Europa ist von aussergewöhnlicher Unsicherheit, wirtschaftlicher Fragilität und politischer Krise geprägt. Während die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld in der Ukraine Gewinne erzielen, konfrontiert Trumps Sieg die europäischen Hauptstädte mit der Aussicht auf einen stark reduzierten militärischen Schutz durch die USA. "Es kann unterschiedliche Ansätze an diesem Tisch geben, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Interesse dasselbe ist", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Budapest vor seinen Amtskollegen aus der EU und ihren Nachbarländern.

"Unser Interesse ist, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt... Denn wenn es gewinnt, bedeutet das, dass eine imperialistische Macht an unseren Grenzen steht, zu der wir gesagt haben: 'Das ist in Ordnung, ihr könnt expansionistisch sein.'"

Trump hat angekündigt, er wolle den Ukraine-Konflikt schnell beenden, obwohl er nicht genau gesagt hat, wie. Er hat sich gegen US-Militärhilfepakete für Kiew ausgesprochen und sich positiv über seine Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin geäussert. Er hat sich nicht dazu geäussert, ob Washington die Hilfe für die Ukraine einschränken oder die Verbündeten bitten würde, einen grösseren Teil der Rechnung zu bezahlen.

Die Ukraine ist in überwältigendem Masse von ausländischer Militärhilfe und Haushaltsunterstützung durch ihre westlichen Verbündeten abhängig. Bei einem zweistündigen Abendessen in Ungarns opulentem Parlament erklärten führende Vertreter der baltischen Staaten und einiger skandinavischer Länder, dass Europa bereit sein sollte, seine Unterstützung für die Ukraine erforderlichenfalls zu erhöhen. Es gibt weit verbreitete Befürchtungen, dass Putin im Falle eines Sieges die Ostgrenzen der NATO testen könnte.

Andere Staats- und Regierungschefs, darunter Macron und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, reagierten zurückhaltend. Meloni bekräftigte ihre Unterstützung für die Ukraine, sagte aber, dass sie sich rechtfertigen müsste, wenn sie ihre Wähler auffordern würde, mehr für Kiew zu tun, falls die USA ihre Unterstützung kürzen würden. Einige andere Länder, darunter Ungarn und die Slowakei, stellen die westliche Unterstützung für die Ukraine seit Monaten in Frage und lehnen weitere Hilfen und Waffenlieferungen ab.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, einer der engsten europäischen Verbündeten Trumps, hat die Forderung des designierten Präsidenten unterstützt, so bald wie möglich einen Waffenstillstand auszuhandeln. Ein hochrangiger EU-Beamter sagte nach dem Abendessen am Donnerstag, dass die Europäische Kommission, das Exekutivorgan der EU, gebeten werden könnte, Finanzierungsoptionen zu präsentieren, wenn sich die Staats- und Regierungschefs nächsten Monat in Brüssel treffen. "Ich denke, wir müssen den Vereinigten Staaten und der neuen Regierung heute eine klare Botschaft übermitteln, dass wir die Ukraine so lange und so viel wie nötig unterstützen", sagte der finnische Premierminister Petteri Orpo am Donnerstag.

Die Vereinigten Staaten sind der grösste nationale Geber von Hilfe für die Ukraine. Nach Angaben des Council on Foreign Relations haben die USA seit der russischen Invasion im Februar 2022 106 Milliarden Dollar für die ukrainische Regierung bereitgestellt, darunter 70 Milliarden Dollar an Militärhilfe (Stand: September).

Nach Angaben der EU hat der 27-Nationen-Block 133 Milliarden Dollar an finanzieller, humanitärer, Flüchtlings- und Militärhilfe für die Ukraine bereitgestellt. Andere europäische Länder, darunter Grossbritannien und Norwegen, haben ebenfalls Hilfe in Milliardenhöhe geleistet. Die EU hat vor kurzem zugestimmt, bis zu 37,7 Milliarden Dollar für ein neues Darlehen der Gruppe der Sieben in Höhe von 50 Milliarden Dollar an die Ukraine bereitzustellen, das durch den Gewinn aus den im Rahmen der westlichen Sanktionen eingefrorenen russischen Vermögenswerten abgesichert ist.

Während es den USA gelungen ist, grosse Mengen an militärischer Ausrüstung für die Ukraine zu beschaffen, steht Europa bei der Bereitstellung militärischer Hilfe vor weitaus grösseren Sachzwängen. Seine Waffenbestände gehen zur Neige und seine Verteidigungsindustrie ist weniger robust. Seit Trumps Wahlsieg am Dienstag hat er mit vielen führenden Politikern der EU gesprochen. In einem 25-minütigen Telefonat am Mittwoch drängte Macron Trump, dafür zu sorgen, dass jegliche Diplomatie mit Russland im Zusammenhang mit der Ukraine zu echten Zugeständnissen seitens des Kremls führt, so Personen, die mit dem Gespräch vertraut sind.

Charles Michel, der den Vorsitz bei den Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs innehat, sagte, dass er und andere Staats- und Regierungschefs eine weitere Botschaft an den designierten Präsidenten übermittelten, von der sie glauben, dass Trump dafür empfänglich sein wird: "Wenn wir gegenüber Russland schwach sind, welches Signal senden wir dann an den Rest der Welt, einschliesslich China?", sagte er nach dem Abendessen zu Reportern.

Europäische Beamte glauben, dass Trump zwar versprochen hat, Kriege zu beenden, die unter der Regierung Biden begonnen wurden, dass er aber im Ausland als stark wahrgenommen werden möchte und dass ein russischer Sieg in der Ukraine ein politischer Schlag sein könnte. Trump hat sich in den Gesprächen über die Ukraine unverbindlich verhalten und hauptsächlich zugehört und Fragen gestellt, so die informierten Beamten.

Der belgische Premierminister Alexander De Croo erklärte gegenüber Reportern, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs auf ein gemeinsames Verständnis mit Trump hinarbeiten müssten, indem sie erörtern, was die neue Regierung dort erreichen wolle und womit die Regierung mit dem derzeitigen Ansatz unzufrieden sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky erklärte seinen europäischen Amtskollegen in Budapest, er wisse zwar noch nicht, was Trump in Bezug auf die Ukraine zu tun gedenke, aber Kiew müsse "entscheiden, was auf der Tagesordnung zur Beendigung dieses Krieges stehen soll und was nicht".

Später erklärte er gegenüber Reportern, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs der Ukraine die eingefrorenen russischen Zentralbankguthaben in Höhe von 300 Milliarden Dollar, die hauptsächlich bei europäischen Finanzinstituten lagern, zur Verfügung stellen könnten, falls Washington die Mittel streichen sollte. Viele europäische Regierungen, darunter Deutschland und Frankreich, scheuen sich davor, die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, weil sie befürchten, dass dies dem Vertrauen in den Euro schaden würde. Während die Unterstützung für die Ukraine in Europa nach wie vor recht solide ist, haben die jüngsten Wahlen gezeigt, dass Parteien unterstützt werden, die sich gegen weitere Geld- und Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen.

Viele westeuropäische Länder sind knapp bei Kasse und stehen vor schwierigen Sparentscheidungen, darunter Frankreich und Grossbritannien. Die deutsche Regierung steht vor vorgezogenen Neuwahlen, nachdem die Regierungskoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz nur Stunden nach Trumps Sieg zerbrach.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs beglückwünschten Trump am Mittwoch zu seinem Sieg und erklärten, dass sie gerne eine Agenda gemeinsamer Interessen aufstellen würden, um mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten. Hinter den Kulissen herrscht jedoch grosse Nervosität. In Brüssel und Kiew herrscht Trübsinn und Verzweiflung, in Budapest Jubel und Freude und in Moskau die Entschlossenheit, weiterzumachen", sagte der ehemalige schwedische Ministerpräsident Carl Bildt.

