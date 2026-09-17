Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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17.09.2026 09:28:13
Euronext-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im CAC 40
Der CAC 40 bleibt auch am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.56 Prozent fester bei 8’185.94 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.447 Prozent auf 8’176.99 Punkte an der Kurstafel, nach 8’140.59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’185.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’170.21 Punkten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0.656 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 8’579.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der CAC 40 bei 8’430.79 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Wert von 7’786.98 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 0.113 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 9’320 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 202.513 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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