Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Zum Handelsende ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.79 Prozent nach oben auf 7’897.19 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.381 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.161 Prozent stärker bei 7’847.96 Punkten, nach 7’835.31 Punkten am Vortag.

Bei 7’927.88 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’836.27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 2.64 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Stand von 8’280.63 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 8’474.86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der CAC 40 bei 8’056.63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.64 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 422’603 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 201.583 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch