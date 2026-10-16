Euronext-Handel CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.11 Prozent schwächer bei 7’926.14 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.354 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.327 Prozent auf 7’960.61 Punkte an der Kurstafel, nach 7’934.70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7’960.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’924.21 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1.27 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’140.59 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 8’377.86 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 8’188.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 3.28 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 18’036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 209.419 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch