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27.10.2026 17:58:13
Euronext-Handel: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge
Der CAC 40 gewann zum Handelsschluss an Wert.
Am Dienstag notierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0.51 Prozent stärker bei 7’887.14 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.341 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.397 Prozent tiefer bei 7’816.15 Punkten, nach 7’847.32 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7’810.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’909.74 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der CAC 40 8’077.80 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’406.06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’239.18 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.76 Prozent nach unten. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 424’908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232.022 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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