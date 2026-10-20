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Euronext-Handel im Fokus 20.10.2026 17:58:13

Euronext-Handel CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

Euronext-Handel CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

Der CAC 40 gab sich zum Handelsende schwächer.

Airbus
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Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0.38 Prozent schwächer bei 7’838.49 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.387 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.327 Prozent tiefer bei 7’842.33 Punkten, nach 7’868.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7’871.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’783.22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’065.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’340.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8’206.07 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.35 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 559’388 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216.703 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.64 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
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Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
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L'Oréal am 20.10.2026

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