Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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03.09.2026 12:26:20
Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer
Der CAC 40 verliert am Mittag an Wert.
Um 12:09 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.32 Prozent auf 8’254.21 Punkte nach. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.499 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.064 Prozent auf 8’275.37 Punkte an der Kurstafel, nach 8’280.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’285.32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’248.66 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1.79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’613.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’150.42 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 7’719.71 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.720 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 66’951 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 218.893 Mrd. Euro den grössten Anteil.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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