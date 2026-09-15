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Euronext-Handel im Blick 15.09.2026 09:28:56

Euronext-Handel CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten

Euronext-Handel CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten

CAC 40-Handel am zweiten Tag der Woche.

Stellantis
4.24 CHF -1.24%
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Um 09:11 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.51 Prozent auf 8’076.30 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.452 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.409 Prozent tiefer bei 8’084.61 Punkten, nach 8’117.78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’087.55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’073.83 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’636.80 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Stand von 8’384.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7’896.93 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.45 Prozent zurück. 8’755.03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 6’722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 204.284 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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