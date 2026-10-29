Euronet Worldwide zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Euronet Worldwide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.75 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.16 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.15 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch