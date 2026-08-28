Euronav stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Euronav lud am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 605.4 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 76.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 342.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch