Euronav hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Euronav 0.060 EUR je Aktie verdient.

Euronav hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 697.9 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 79.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 388.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch