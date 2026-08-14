Euroholdings stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Euroholdings lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.300 USD je Aktie vermeldet.

Euroholdings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 194.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch