EuroDry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EuroDry präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.39 USD, nach -0.240 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 19.4 Millionen USD gegenüber 14.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch