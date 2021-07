Euroclear S1 2021 - Forte croissance des revenus commerciaux et poursuite des investissements

Faits saillants financiers

Le résultat d'exploitation a augmenté de 7 % pour atteindre 777 millions d'euros (S1 2020 : 730 millions d'euros) en raison de :

- Le revenu des entreprises a augmenté de 13 % pour atteindre 723 millions d'euros (S1 2020 : 639 millions d'euros)

- Les services bancaires et autres produits ont diminué de 40 % pour atteindre 54 millions d'euros (S1 2020 : 91 millions d'euros), en raison de la baisse des taux d'intérêt

Le bénéfice net a augmenté de 11 % pour atteindre 251 millions d'euros (S1 2020 : 227 millions d'euros), le BPA a augmenté de 11 % pour atteindre 79,8 euros par action (S1 2020 : 72,0 euros)

Comme annoncé précédemment, le Conseil a l'intention d'approuver le dividende lié aux résultats de 2020 pour un paiement en septembre 2021. Le dividende sera stable par rapport à celui de mars

Les principaux paramètres d'exploitation restent solides

Les actifs en dépôt ont atteint 35,2 trillions d'euros à la fin du mois de juin (S1 2020 : 31,1 trillions d'euros, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente

Nombre record de transactions nettes réglées dans le groupe Euroclear de 149 millions, soit une augmentation de 6 % (S1 2020 : 141 millions)

Le Collateral Highway d'Euroclear a mobilisé un montant record de 1,7 trillion d'euros (S1 2020 : 1,5 trillion d'euros), bénéficiant de la croissance des titres à revenu fixe

Poursuite des progrès des plans stratégiques

Acquisition du groupe MFEX

En bonne voie pour conclure l'acquisition de MFEX au second semestre 2021, comme prévu.

L'émission d'une obligation hybride d'entreprise à 30 ans de 350 millions d'euros par Euroclear Investments permet de financer la transaction MFEX

Les flux d'intégration sont établis et progressent bien

Renforcer le réseau d'Euroclear

Les moteurs de l'activité restent forts dans toutes les catégories d'actifs, ce qui a conduit à une croissance de 13 % du revenu des activités, grâce à des gains d'activité, à l'augmentation des volumes, à des émissions record de titres à revenu fixe et à l'augmentation des valorisations des actions

Actifs des fonds en dépôt, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente, à 2 800 milliards d'euros, avant l'inclusion des finances de MFEX

Poursuite des investissements dans les systèmes et les infrastructures afin d'améliorer la résilience des entreprises

Développer et remodeler le réseau d'Euroclear

Le revenu commercial des segments « Grow and Reshape » a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente

Le revenu des activités de gestion des garanties, y compris les prêts et emprunts de titres, a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente

Le réseau mondial et des marchés émergents d'Euroclear, Global Reach, a augmenté son revenu d'activité de 18 % par rapport à l'année précédente

Euroclear Bank et le ministère des finances du Chili se sont associés pour faciliter l'accès à la dette des entreprises chiliennes par le biais du lien Euroclearable du marché

Poursuite du déploiement de la solution InvestorInsight pour les émetteurs, y compris les services d'identification des actionnaires afin de soutenir les efforts des émetteurs pour améliorer la gouvernance d'entreprise

Soutenir des projets visant à explorer les monnaies numériques de banque centrale, comme la preuve de concept avec la Banque de France et un consortium d'acteurs pour tester l'utilisation de la monnaie numérique de banque centrale pour régler l'émission d'une obligation d'État française par l'Agence France Trésor

Réformes de la gouvernance achevées

Francesco Vanni d'Archirafi nommé président des conseils d'administration d'Euroclear Holding et d'Euroclear SA/NV

d'Archirafi nommé président des conseils d'administration d'Euroclear Holding et d'Euroclear SA/NV Des réformes ont été mises en œuvre pour renforcer la gouvernance d'entreprise d'Euroclear, notamment l'alignement de la composition des deux conseils d'administration

Adopter le travail hybride

Progression de la mise en œuvre d'un nouveau modèle de travail hybride, combinant la présence dans les bureaux d'Euroclear et la poursuite du travail à distance

Réouverture progressive des bureaux, conformément aux directives des autorités locales

Assurer la continuité des activités et la santé et la sécurité des employés reste une priorité importante

Commentant les résultats, Lieve Mostrey, directrice générale, a déclaré :

« Je suis heureuse d'annoncer qu'Euroclear a réalisé une performance commerciale record au cours du premier semestre 2021. Notre stratégie cohérente a permis d'obtenir une performance financière croissante, malgré un environnement commercial qui reste incertain.

En continuant à investir dans notre personnel et notre technologie, nous répondons aux besoins de nos clients et du marché en général en matière d'infrastructure robuste, pour toutes les catégories d'actifs, lorsqu'ils accèdent à notre réseau mondial de participants aux marchés financiers. »

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services après-transaction. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché de capitaux éprouvée et résiliente, qui s'engage à fournir des services de réduction des risques, d'automatisation et d'efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, le CSD international, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2020, soit 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2020. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter www.euroclear.com .

