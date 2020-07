Euroclear 1er semestre 2020 - Une performance tenace sur fond de COVID-19

BRUXELLES, 20 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Principales données financières

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 1 % à 730 millions d'euros (1er semestre 2019 : 725 millions d'euros) pour les raisons suivantes :

Le revenu d'entreprise a augmenté de 13 % à 639 millions d'euros (1 er semestre 2019 : 565 millions d'euros), grâce à des conditions de marché favorables et à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques.

semestre 2019 : 565 millions d'euros), grâce à des conditions de marché favorables et à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques.

Les produits bancaires et autres ont baissé de 43 % à 91 millions d'euros (1er semestre 2019 : 160 millions d'euros) du fait de la réduction des taux d'intérêt.

Les frais d'exploitation ont augmenté de 3 % à 428 millions d'euros (1er semestre 2019 : 413 millions d'euros) :

Attention soutenue portée à l'approche client, à la modernisation de la technologie et à des initiatives axées sur la réglementation.

Le profit net a augmenté de 5 % pour atteindre 227 millions d'euros (1 er semestre 2019 : 217 millions d'euros), une hausse soutenue par la réduction du taux d'imposition.

semestre 2019 : 68,8 euros par action)

semestre 2019 : 68,8 euros par action) Un bilan et des fonds propres solides. Solidité financière assurée par une gestion disciplinée des risques, un effet de levier limité et une position prudente en matière de liquidités.

Comme annoncé précédemment, le Conseil a l'intention d'approuver le paiement d'un dividende intérimaire au quatrième trimestre 2020, à moins qu'il ne reçoive de nouveaux conseils de la part des régulateurs dans le contexte de la crise de la COVID-19.

Principaux résultats d'exploitation

Les actifs en conservation ont atteint 31,1 billions d'euros fin juin (1 er semestre 2019 : 30,0 billions d'euros), soit une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente.

semestre 2019 : 30,0 billions d'euros), soit une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Nombre record de 141 millions de transactions compensées réglées dans le groupe Euroclear, soit une augmentation de 20 % par rapport au premier semestre 2019 pour un montant total de 461 billions d'euros (12 % de plus qu'au premier semestre 2019).

La Collateral Highway de Euroclear a mobilisé le montant record de 1,5 billion d'euros (1er semestre 2019 : 1,3 billion d'euros).

Revue d'activité

Euroclear n'a pas usurpé sa réputation d'infrastructure de marché financier robuste. Le groupe a réagi aux impacts immédiats de la crise de la COVID-19 en mettant en œuvre ses plans de poursuite des activités pour protéger la santé et assurer la sécurité de son personnel, sans pour autant compromettre la performance de ses systèmes, ce qui a permis de traiter sans anicroches des volumes records.

En ce qui a trait à la poursuite des activités, nous sommes en mesure de fonctionner avec succès dans notre mode actuel de télétravail étendu, qui se poursuivra conformément aux directives des autorités locales.

Création du Fonds de solidarité Euroclear, qui a effectué un don d'un million d'euros à des organisations caritatives pour soutenir les personnes touchées par la crise de la COVID-19. Ce don sera affecté à des causes caritatives locales, telles que les hôpitaux et la recherche sur la vaccination, dans chacun des principaux pays où Euroclear est présent.

Les marchés financiers mondiaux continuent d'être façonnés par la réaction des entreprises, des gouvernements et des autres participants aux vastes implications de la COVID-19 :

Les volumes de règlement sont revenus à des niveaux plus normaux après la volatilité exceptionnelle enregistrée en mars et avril du fait de la pandémie, bien que l'ensemble de l'exercice ait connu des volumes plus élevés par rapport à 2019.



En facilitant l'émission nouvelle de créances d'état, nécessaire pour répondre à la crise, les actifs à revenu fixe en conservation ont augmenté.



La baisse des évaluations sur les marchés d'actions a eu un impact sur les frais dans plusieurs secteurs d'activité.



La croissance du revenu d'entreprise a compensé l'impact financier de la baisse des taux d'intérêt, que les décideurs politiques ont mise en œuvre dans le cadre de leur réponse immédiate à la crise.

Poursuite des progrès dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à renforcer, étendre et remodeler le réseau mondial Euroclear

En dépit de conditions difficiles, l'industrie réunit ses forces pour mettre en œuvre rapidement et en toute sécurité de nouvelles exigences techniques qui favorisent la mise en conformité du marché avec les nouvelles réglementations européennes.

Poursuite des progrès relativement à la prestation de services comme dépositaire central de titres (Central securities depository [CSD]) pour l' Irlande dans le contexte du Brexit. Euroclear Bank a reçu une autorisation de passeport en mars et entre dans la phase suivante du projet de migration des titres irlandais d'Euroclear UK & Ireland .

dans le contexte du Brexit. Euroclear Bank a reçu une autorisation de passeport en mars et entre dans la phase suivante du projet de migration des titres irlandais d'Euroclear UK & Ireland. Poursuite de l'élargissement du modèle international d'émission de fonds cotés en bourse (FCB) pour inclure les matières premières cotées en bourse (Exchange Traded Commodities [ETCs]) et les titres de créance négociés en bourse (Exchange Traded Notes [ETNs]), ainsi qu'un intérêt croissant des émetteurs mondiaux pour le modèle international par rapport aux équivalents nationaux.

Partenariat avec les autorités turques pour créer un lien « Euroclearable », donnant aux investisseurs internationaux un accès sans précédent au marché des obligations d'État locales.

Coopération avec Clearstream Banking S.A. relativement à la nomination de China Construction Bank ( Asia ) Corporation Limited en tant que dépositaire commun, garant et prestataire de services pour leurs titres de créance internationaux.

Corporation Limited en tant que dépositaire commun, garant et prestataire de services pour leurs titres de créance internationaux. Annonce du lancement d'un service de règlement multidevises pour les obligations domestiques japonaises libellées en devises étrangères, renforçant ainsi la présence en Asie.

Perspectives

La croissance exceptionnellement forte du revenu d'entreprise lors du premier semestre devrait se ralentir, les taux de croissance tendant à revenir vers la trajectoire de croissance historique tout au long du cycle.

L'augmentation de l'émission de dettes par les entreprises et les gouvernements en réponse aux effets de la pandémie devrait être un facteur de hausse des frais de garde.



Toutefois, un certain nombre de secteurs d'activité devraient être affectés par la baisse des évaluations sur le marché des actions.



Le volume des règlements devrait se stabiliser à mesure que la volatilité du marché s'atténue.

Les revenus liés aux intérêts sont gravement touchés par les baisses de taux ainsi que par la diminution du solde des clients. Nous prévoyons que la poursuite de la baisse des taux d'intérêt entraînera une diminution annuelle d'environ 60 % des produits bancaires et autres en 2020, par rapport aux résultats de 2019.

Bien que nous prévoyions d'atteindre notre objectif d'une marge d'exploitation du revenu d'entreprise de l'ordre de 30 % et quelque cette année, l'impact matériel de la baisse des revenus liés aux intérêts se traduira par une rentabilité moindre en 2020, par rapport à 2019.

Lieve Mostrey, directrice générale, a commenté les résultats en ces termes :

« Euroclear a enregistré des performances financières et commerciales solides au cours du premier semestre. Notre stratégie s'avère fructueuse, même dans le contexte d'une crise mondiale sans précédent.

Nos solides performances opérationnelles et la poursuite de nos activités dans des circonstances uniques ont consolidé notre réputation de partenaire d'infrastructure sûr et fiable auprès des acteurs des marchés financiers mondiaux. Je tiens à remercier toute l'équipe d'Euroclear pour son travail acharné et son engagement en cette période difficile. »

États financiers abrégés







1remoitié de l'exercice 2020 Variation 2020-2019 1remoitié de l'exercice 2019 2emoitié de l'exercice 2019 Totalité de l'exercice 2019

(en millions d'€)



















Résultats consolidés





























Revenu d'entreprise

638,6 73,5 565,2 580,2 1 145,4

Intérêts et produit bancaire

83,1 -68,2 151,3 136,5 287,8

Produits divers

7,9 -0,4 8,3 -6,1 2,3







0,0







Bénéfice d'exploitation total

729,6 4,8 724,8 710,7 1 435,5







0,0







Frais administratifs

(427,7) (14,4) (413,3) (406,8) (820,1)

Dont amortissements et dépréciations

(35,5) (1,6) (33,9) (35,8) (69,7)

Quote-part du résultat dans la joint-venture

0,0 2,6 (2,6) 3,34 (0,7)

















Résultat d'exploitation avant dépréciations et impôt

301,9 -7,0 308,9 307,2 616,1

















Résultat de l'exercice

226,7 10,2 216,6 214,2 430,8















Bilan consolidé





























Capitaux propres

4 550,4 399,1 4 151,3 4 229,6 4 229,6

Dette

6 447,5 637,3 5 810,1 6 107,1 6 107,1

Total des actifs

32 590,3 568,1 32 022,1 27 568,6 27 568,6































Données par action (en €)





























Bénéfice net par action

72,0 3,2 68,8 68,0 136,9

Valeur de l'actif net par action

1 445,7 126,8 1 318,9 1 343,8 1 343,8

Valeur de l'actif net ajusté par action*

1 165,8 126,6 1 039,2 1 063,3 1 063,3

* La valeur de l'actif net ajusté par action exclut l'écart d'acquisition ainsi que les montants relatifs aux relations contractuelles et repose sur le nombre d'actions à la fin de l'exercice















Principaux ratios de rendement





























Actifs en conservation (en billions d'€)

31,1 1,1 30,0 31,4 31,4

Transactions compensées (en millions d'€)

141 23 118 121 239

Encours des garanties (en milliards d'€ en fin d'exercice)

1 483 198 1 285 1 316 1 316

































BAIIA (en millions d'€)

350,0 -5 355 355 709

Marge d'exploitation du revenu d'entreprise

33 % 6 % 27 % 30 % 28 %

Part des fonds propres de catégorie 1 (en %)

40 % 3 % 36 % 40 % 40 %

















* Les chiffres pour la première moitié de l'exercice 2020 reposent sur des estimations



























Résultats de Euroclear Bank





























Revenu net d'intérêts

99,2 -75,3 174,5 156,2 330,7

Produit net des honoraires et commissions

398,9 56,0 342,9 361,2 704,1

Produits divers

-0,6 1,1 -1,7 -7,8 -9,5

















Bénéfice d'exploitation total

497,5 -18,2 515,7 509,6 1 025,3

















Frais administratifs

(282,5) 0 (275,9) (259,6) (535,5)

















Résultat d'exploitation avant dépréciations et impôt

215,0 -24,8 239,8 250,0 489,8

















Résultat de l'exercice

157,8 -8,4 166,2 175,9 342,2















Bilan de Euroclear Bank





























Capitaux propres

1 909,4 43,7 1 865,7 1 881,6 1 881,6

Dette à long terme

5 953,1 636,0 5 317,0 5 615,7 5 615,7

Total des actifs

29 163,6 344,2 28 819,3 24 324,0 24 324,0































Principaux ratios de rendement





























Marge d'exploitation du revenu d'entreprise (en %)

29 % 2 % 27 % 31 % 29 %

Part des fonds propres de catégorie 1 (en %)

40 % 1 % 39 % 40 % 40 %

* Les chiffres pour la première moitié de l'exercice 2020 reposent sur des estimations



























Résultats des investissements de Euroclear













































Dividende

0,0 0,4 -0,4 216,5 216,1

Gains (pertes) net(te)s sur les actifs financiers non détenus à des fins de transaction à JVCR

-128,8 -294,6 165,8 49,4 215,2

Produits divers

2,0 -0,9 2,9 1,8 4,8

Bénéfice d'exploitation total

-126,8 -295,0 168,3 267,8 436,1

Frais administratifs

(0,5) (0,1) (0,4) (0,4) (0,9)

















Résultat d'exploitation avant dépréciations et impôt

-127,3 -295,1 167,9 267,4 435,2

















Résultat de l'exercice

-95,6 -226,0 130,5 249,8 380,2















Bilan des investissements de Euroclear





























Capitaux propres

669,8 -32,0 701,8 766,3 766,3

Dette à long terme

1 298,2 1,1 1 297,1 1 301,9 1 301,9

Total des actifs dont

1 985,1 -44,8 2 029,9 2 117,3 2 117,3

Prêts et avances

129,7 -9,7 139,4 129,0 129,0

Actifs financiers disponibles à la vente

249,7 42,5 207,2 246,6 246,6

Prêts intragroupe

904,0 -142,5 1 046,5 1 103,9 1 103,9

Note à l'intention des rédacteurs en chef

Le groupe Euroclear est le fournisseur de services post-marché de confiance du secteur financier. Le groupe fournit des services de règlement/livraison domestique et transfrontière, de conservation et d'autres services connexes pour les transactions impliquant des obligations, des actions, des produits dérivés et des fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure de marché fiable et robuste engagée à atténuer les risques, à assurer des services automatisés et efficaces, et ce, à grande échelle pour sa base clients mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, notée AA+ par Fitch Ratings et AA par Standard & Poor's, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a dénoué l'équivalent de 837 billions d'euros de transactions sur titres en 2019, soit 239 millions de transactions domestiques et transfrontières et a détenu une moyenne de 30,1 billions d'euros d'actifs pour ses clients.

Pour de plus amples renseignements sur Euroclear, veuillez consulter le site www.euroclear.com.

