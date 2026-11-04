EUROCASH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EUROCASH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.12 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EUROCASH 0.050 PLN je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 7.28 Milliarden PLN in den Büchern – ein Minus von 8.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EUROCASH 7.94 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch