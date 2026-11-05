EUROCASH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EUROCASH liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EUROCASH die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD gegenüber 0.010 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11.09 Prozent auf 1.94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.18 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch