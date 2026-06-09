Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



EQS-Media / 09.06.2026 / 22:35 CET/CEST



Stockholm, 9. Juni 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” and Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: “Eurobattery” oder “das Unternehmen”) hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht.

Der Geschäftsbericht beschreibt ein Jahr mit bedeutenden Fortschritten für Eurobattery Minerals. Im Jahr 2025 entwickelte das Unternehmen das Batteriemineralprojekt Hautalampi in Finnland weiter und vollzog zugleich den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Wolframprojekt San Juan in Spanien einen wichtigen strategischen Schritt.

Nach dem Berichtszeitraum hat Eurobattery Minerals seine Position weiter gestärkt: durch die Einreichung von Anträgen auf den Status eines Strategischen Projekts gemäss dem EU-Gesetz über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act, CRMA) für Hautalampi und San Juan, die Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts für Hautalampi, den Beginn der abschliessenden Ingenieurarbeiten in San Juan sowie die Sicherung einer Finanzierungsfazilität von bis zu 60 Mio. SEK, die ausreicht, um den Betriebskapital- und Finanzierungsbedarf des Unternehmens für mindestens die nächsten 24 Monate zu decken.

„2025 war das Jahr, in dem wir Eurobattery Minerals von einem Unternehmen mit Schwerpunkt Exploration zu einem Unternehmen mit einem klaren Weg in Richtung Produktion weiterentwickelt haben. Mit San Juan, Hautalampi und einer gestärkten Finanzposition haben wir eine starke Grundlage für die nächste Entwicklungsphase geschaffen. Unser Fokus liegt nun auf der Umsetzung, der Weiterentwicklung unserer Projekte und der Schaffung langfristiger Werte durch verantwortungsvoll gewonnene Mineralien aus Europa für Europa“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB.

Höhepunkte des Jahres 2025

Für das Batteriemineralprojekt Hautalampi in Finnland:

Endgültige Genehmigung des Bebauungsplans durch den Stadtrat von Outokumpu.

Weitere Fortschritte im Verfahren zur Umweltgenehmigung.

Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit ABB über zukünftige Elektrifizierungs-, Automatisierungs- und Digitallösungen.

Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding mit Terrafame über die mögliche Weiterverarbeitung von Nickel- und Kobaltkonzentraten innerhalb Europas.

Für das Wolframprojekt San Juan in Spanien:

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Tungsten San Juan SL.

Verstärkung und Erweiterung des Projektteams.

Verlängerung der Bergbaulizenz um 30 Jahre.

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

Einreichung von Anträgen auf den Status eines Strategischen Projekts gemäss CRMA für Hautalampi und San Juan.

Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts für das Projekt Hautalampi.

Beginn des abschliessenden Ingenieurprogramms für das Wolframprojekt San Juan.

Sicherung einer Finanzierungsfazilität von bis zu 60 Mio. SEK mit Loft Capital.

Aufnahme der unabhängigen Analyseabdeckung des Unternehmens durch Mangold Fondkommission.

Detaillierte Finanzinformationen

Der Geschäftsbericht für 2025 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht seine Geschäftsberichte in englischer, schwedischer und deutscher Sprache, um den Bedürfnissen seiner Aktionäre und Stakeholder gerecht zu werden. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die schwedische Version des Berichts massgeblich.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se