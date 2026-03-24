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Eurobattery Minerals Aktie 47266697 / SE0012481570

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24.03.2026 08:45:03

Eurobattery Minerals startet eine eigene Website für das Wolframprojekt San Juan in Galicien und stärkt damit die Transparenz und das Engagement in der Region

Eurobattery Minerals
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EQS-Media / 24.03.2026 / 08:45 CET/CEST

Stockholm, 24. März 2026 Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute den Start der neuen Unternehmenswebsite für Tungsten San Juan bekannt, die klare, leicht zugängliche und aktuelle Informationen über das Wolframprojekt San Juan in Galicien, Spanien, bereitstellen soll. Die neue Plattform spiegelt das Engagement des Unternehmens für Transparenz, verantwortungsvollen Bergbau und einen offenen Dialog mit lokalen Gemeinden, Institutionen und allen am Projekt interessierten Stakeholdern wider.

„Das San-Juan-Projekt ist ein strategischer Vermögenswert für Galicien und für Europa. Unser Ziel ist es, diesen Vermögenswert auf verantwortungsvolle und effiziente Weise in Produktion zu bringen, um langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig greifbare soziale und wirtschaftliche Vorteile für die lokale Gemeinschaft zu erzielen. ESG-Prinzipien sind ein grundlegender Pfeiler dieses Ansatzes, und Initiativen wie der Start dieser Website sind ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Transparenz und des offenen Dialogs mit allen Interessengruppen“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Die Website bietet einen umfassenden Überblick über das San-Juan-Projekt, einschliesslich seines Entwicklungsstands, des ökologischen und sozialen Ansatzes sowie der strategischen Bedeutung von Wolfram für Europa. Sie enthält zudem eigene Rubriken zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken, zum Engagement in der Gemeinde und zu häufig gestellten Fragen, die darauf abzielen, einem breiten Publikum klare und verständliche Informationen zu vermitteln.

Ein zentrales Ziel der Website ist es, die Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung in A Gudiña und der umliegenden Region zu stärken. Über die Plattform können Nutzer auf Projektinformationen zugreifen, Fragen oder Feedback einreichen und laufende Updates zur Projektentwicklung verfolgen.

„Transparenz und Dialog sind unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen. Mit dieser neuen Website möchten wir den Menschen näherbringen, was wir tun, wie wir es tun und warum dieses Projekt wichtig ist – sowohl vor Ort als auch auf europäischer Ebene“, sagte Agne Ahlenius, Betriebsdirektor von Tungsten San Juan.

Das San-Juan-Projekt ist ein zeitnah in Produktion zu bringendes Wolframbergbauprojekt in Galicien – einer Region mit jahrhundertelanger Bergbautradition und einer historischen Rolle als eine der wichtigsten Wolframquellen Europas. Das Projekt zielt darauf ab, dieses Erbe wiederzubeleben und zu modernisieren, um zur Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen beizutragen und gleichzeitig durch Beschäftigung, Geschäftsmöglichkeiten und Zusammenarbeit mit der Gemeinde lokalen Mehrwert zu schaffen.

Der Start der Website markiert einen weiteren Schritt in Tungsten San Juans Ansatz für verantwortungsvollen Bergbau, der moderne industrielle Entwicklung mit Umweltschutz, Sicherheit und Engagement für die Gemeinschaft verbindet.

Die Website ist auf Galicisch und Spanisch verfügbar – was das Engagement des Unternehmens für eine zugängliche Kommunikation mit der lokalen Gemeinschaft in Galicien widerspiegelt –, aber auch auf Englisch, Deutsch und Schwedisch, den Unternehmenssprachen der Eurobattery Minerals Group.

Die neue Website ist ab sofort unter www.tungsten-sanjuan.com verfügbar.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in Englisch, Schwedisch und Deutsch, um unseren Aktionären und Stakeholdern die Nutzung zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version massgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) und an der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa in Bezug auf verantwortungsvoll abgebaute Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen darauf, zahlreiche Bergbauprojekte in Europa zu realisieren, um kritische Rohstoffe zu liefern und damit eine sauberere und gerechtere Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eurobatteryminerals.com. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn.

Ansprechpartner
Roberto García Martínez – CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor
Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0)8 503 015 50
E-Mail: ca@mangold.se



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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