Eurobattery Minerals: Loft Capital übt Wandlungsrechte aus – Wandlungsschwellendatum erreicht und insgesamt 23.798.419 neue Aktien zur Eintragung angemeldet



EQS-Media / 01.06.2026 / 21:20 CET/CEST



Stockholm, 1. Juni 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; im Folgenden „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) hat heute eine zweite Wandlungsmitteilung von Loft Structured Opportunities Fund I („Loft Capital“) gemäss der am 11. Mai 2026 zwischen dem Unternehmen und Loft Capital geschlossenen Wandelanleihevereinbarung (die „Wandelanleihevereinbarung“) erhalten. Mit dieser zweiten Wandlungsmitteilung hat die Gesamtzahl der von Loft Capital zur Wandlung angemeldeten Aktien das Wandlungsschwellendatum von 12.500.000 Aktien erreicht. Die beiden Wandlungsmitteilungen umfassen zusammen 35 Wandelanleihen mit einem gesamten Nennbetrag von 3.500.000 SEK und führen zur Ausgabe von insgesamt 23.798.419 neuen Aktien des Unternehmens.



Zusammenfassung der Wandlungsmitteilung

Wandlungsmitteilung 1 – datiert auf den 26. Mai 2026

? Anzahl der von der Wandlungsmitteilung erfassten Wandelanleihen: 10

? Wandlungsbetrag (Gesamtnennwert): 1.000.000 SEK

? Fester Wandlungspreis gemäss der Vereinbarung: 0,35 SEK

? 100 % des niedrigsten täglichen VWAP während des Preisbildungszeitraums: 0,1440 SEK

? Anwendbarer Wandlungspreis (nach Abrundung): 0,14 SEK

? Quotientenwert (auf sechs Dezimalstellen gerundet): 0,001368 SEK

? Anzahl der von der Wandlungsmitteilung erfassten Aktien: 7.142.857

Wandlungsmitteilung 2 – datiert auf den 1. Juni 2026

? Anzahl der gewandelten Wandelanleihen: 25

? Wandlungsbetrag (Gesamtnennwert): 2.500.000 SEK

? 100 % des niedrigsten täglichen VWAP während des Preisbildungszeitraums: 0,1501 SEK

? Anwendbarer Wandlungspreis (nach Abrundung): 0,15 SEK

? Anzahl der neuen Aktien aus Wandlungsmitteilung 2: 16.655.562

Gesamt (beide Wandlungsmitteilungen)

? Gesamtzahl der gewandelten Wandelanleihen: 35

? Gesamter Wandlungsbetrag (gesamter Nennbetrag): 3.500.000 SEK

? Gesamtzahl der neu einzutragenden Aktien: 23.798.419

? Schwellenwert für die Aktienausgabe (Wandlungsschwellendatum): 12.500.000 Aktien, erreicht am 1. Juni 2026

Wandlungsschwellendatum und weiterer Ablauf

Mit Eingang der zweiten Wandlungsmitteilung am 1. Juni 2026 hat die Gesamtzahl der von Loft Capital zur Wandlung angemeldeten Aktien 12.500.000 Aktien erreicht, wodurch das Wandlungsschwellendatum ausgelöst wurde. Das Unternehmen wird daher die erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Massnahmen ergreifen, um die Wandelanleihen in neue Aktien zu wandeln und die 23.798.419 neuen Aktien beim schwedischen Handelsregister (Bolagsverket) zur Eintragung anzumelden. Nach Abschluss der Eintragung werden die neuen Aktien zum Handel am Swedish Nordic Growth Market (BAT) sowie an der Börse Stuttgart (EBM) zugelassen.

Teilweise Wandlungen, die nicht zum Erreichen des Wandlungsschwellendatums führen und daher keine formelle Verpflichtung zur Ausgabe neuer Aktien auslösen, werden nicht Gegenstand einer gesonderten Pressemitteilung sein. Informationen zu ausstehenden Wandlungsmitteilungen werden im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter eurobatteryminerals.com veröffentlicht.

Auswirkungen auf das Aktienkapital und die Anzahl der Aktien

Infolge der beiden Wandlungsmitteilungen werden insgesamt 23.798.419 neue Aktien des Unternehmens eingetragen. Das Aktienkapital erhöht sich dadurch insgesamt um rund 32.563 SEK. Nach Eintragung beim schwedischen Handelsregister (Bolagsverket) erhöht sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 1.001.258.262 auf 1.025.056.681, und das Aktienkapital steigt von 1.370.018,002566 SEK auf 1.402.581,291880 SEK. Die Verwässerung für bestehende Aktionäre infolge der beiden Wandlungsmitteilungen beträgt rund 2,32 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmen.



Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version massgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se