|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.11.2026 13:35:02
Eurobattery Minerals board member and CEO remanded in custody in Sweden
|
Stockholm, 7 November 2026 – The mining company Eurobattery Minerals AB (hereinafter “Eurobattery Minerals” or the “Company”) hereby announces that it has been informed that its board member and Chief Executive Officer, Roberto García Martínez, has been remanded in custody in Sweden.
Eurobattery Minerals currently has no further details on this matter but will provide an update when more information becomes available.
Information pursuant to the EU Market Abuse Regulation
This information is information that Eurobattery Minerals is obliged to make public pursuant to Article 7 of Regulation (EU) No 596/2014, the EU Market Abuse Regulation (MAR). The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, on 7 November 2026, 01:30 pm CET.
Language versions
About Eurobattery Minerals
Please visit eurobatteryminerals.com for more information. Feel free to follow us on LinkedIn as well.
Contacts
Christer Heljestrand – Corporate Relations Officer
E-mail: christer@eurobatteryminerals.com
Contact Investor Relations
End of Media Release
Issuer: Eurobattery Minerals AB
Key word(s): Energy
07.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
2430416 07.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eurobattery Minerals
|
13:35
|Eurobattery Minerals board member and CEO remanded in custody in Sweden (EQS Group)
|
13:35
|Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer von Eurobattery Minerals in Schweden in Untersuchungshaft genommen (EQS Group)
|
15.10.26
|Abschlussprüfer von Eurobattery Minerals legt Mandat nieder (EQS Group)
|
15.10.26
|Eurobattery Minerals’ auditor resigns (EQS Group)
|
28.09.26
|Tungsten San Juan leitet Verwaltungsverfahren zur vorübergehenden Aussetzung der Bergbautätigkeit ein (EQS Group)
|
28.09.26
|Tungsten San Juan initiates administrative procedure for the temporary suspension of mining activities (EQS Group)
|
21.09.26
|Eurobattery Minerals’ Mentor Agreement terminated (EQS Group)
|
21.09.26
|Mentor-Vereinbarung von Eurobattery Minerals gekündigt (EQS Group)
Analysen zu Eurobattery Minerals
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.