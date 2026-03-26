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26.03.2026 08:20:03

Eurobattery Minerals beginnt gemeinsam mit SLR mit umfassenden metallurgischen Versuchen für das Wolframprojekt San Juan

Eurobattery Minerals
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EQS-Media / 26.03.2026 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 26. März 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass eine Grossprobe aus seinem Wolframprojekt San Juan in Galicien, Spanien, zur Durchführung fortgeschrittener metallurgischer Testarbeiten an SLR Consulting Ltd („SLR“) im Vereinigten Königreich versandt wurde. Das metallurgische Bestätigungs- und Verifizierungs-Programm wird in Zusammenarbeit mit Minepro Solutions S.L („Minepro“) koordiniert, die auch für die endgültige technische Planung der Aufbereitungsanlage in San Juan verantwortlich sind.

„Metallurgische Untersuchungen sind ein entscheidender Schritt bei der Umwandlung einer Mineralressource in ein realisierbares Bergbauprojekt“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. „Durch die Zusammenarbeit mit SLR, einem weltweit anerkannten und sehr erfahrenen technischen Partner, stärken wir die technische Grundlage des San-Juan-Projekts und gehen strukturiert und diszipliniert vor.“

Die Grossprobe, die insgesamt etwa 1.000 Kilogramm wolframhaltiges Material umfasst, wird in den Labors von SLR in Truro, Cornwall, verarbeitet – einer historischen Bergbauregion. SLR verfügt über umfassende Expertise in der Mineralaufbereitung und metallurgischen Untersuchung.

Das Testprogramm, das voraussichtlich etwa fünf Monate dauern wird – mit erwarteten Ergebnissen im dritten Quartal 2026 –, beinhaltet eine umfassende Bewertung der Aufbereitungseigenschaften des Erzes. Dazu gehören das Zerkleinern und die Klassifizierung in verschiedene Korngrössenfraktionen, gefolgt von einer detaillierten Analyse der Gehaltsverteilung, um festzustellen, wie die Wolframmineralisierung im Material vorkommt.

Es wird eine Reihe von metallurgischen Tests auf Basis der Schwerkraft durchgeführt, darunter Zyklonklassierung, Spiraltrennung und Rütteltischversuche. Diese Tests werden mehrere Produktströme erzeugen – darunter Konzentrat, Zwischenfraktionen und Abgangsmaterial –, was eine detaillierte Bewertung der Ausbeute über verschiedene Partikelgrössen und Aufbereitungsbedingungen hinweg ermöglicht.

Die Ergebnisse des Programms bilden die Grundlage für die endgültige Auslegung des Prozessablaufschemas und der künftigen Verarbeitungsanlage und unterstützen sowohl die technische Optimierung als auch eine verantwortungsvolle Ressourcennutzung. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der Projektentwicklung dar: Die metallurgischen Daten fliessen direkt in die von Minepro geleiteten endgültigen technischen Planungsarbeiten ein und ermöglichen es dem Unternehmen, auf eine detaillierte Prozessauslegung hinzuarbeiten – eine entscheidende Voraussetzung für den Bau und die Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage in San Juan.

„Jeder Erzkörper verhält sich anders, und das Verständnis dieses Verhaltens ist für die Konzeption einer effizienten und zuverlässigen Aufbereitungslösung unerlässlich“, sagte Agne Ahlenius, Betriebsdirektor von Tungsten San Juan. „Diese Arbeit wird es uns ermöglichen, einen Prozess zu definieren, der auf unsere spezifischen Bedingungen in Galicien zugeschnitten ist und starke technische Leistung mit einem verantwortungsvollen Ansatz beim Ressourcenmanagement verbindet.“

Eurobattery Minerals treibt das Wolframprojekt San Juan als Teil seiner umfassenderen Strategie voran, einen Beitrag zur sicheren und verantwortungsvollen Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen zu leisten, die für den Übergang zur Nachhaltigkeit und die Stärkung der industriellen Widerstandsfähigkeit Europas unerlässlich sind. San Juan wird derzeit im Hinblick auf die Ausweisung als strategisches Projekt gemäss dem EU-Gesetz über kritische Rohstoffe (CRMA) geprüft – ein Status, der die Bedeutung des Projekts für die Sicherheit der europäischen Lieferkette und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit weiter unterstreichen würde.

Über SLR

SLR Consulting Ltd ist ein internationales Beratungsunternehmen, das Umwelt-, Ingenieur- und technische Beratungsdienstleistungen für die Bergbau- und Mineralindustrie anbietet. Mit seiner globalen Präsenz und multidisziplinären Expertise unterstützt SLR Projekte über den gesamten Bergbau-Lebenszyklus hinweg – von Studien in der Frühphase bis hin zur Entwicklung und Optimierung.

Im Vereinigten Königreich, einschliesslich Cornwall, verbindet SLR technisches Fachwissen mit einer langjährigen Bergbautradition und bietet Kompetenzen in den Bereichen Aufbereitungsbewertung, Projektentwicklung und Umweltleistung.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in Englisch, Schwedisch und Deutsch, um unseren Aktionären und Stakeholdern die Nutzung zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version massgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) und an der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa in Bezug auf verantwortungsvoll abgebaute Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen darauf, zahlreiche Bergbauprojekte in Europa zu realisieren, um kritische Rohstoffe zu liefern und damit eine sauberere und gerechtere Welt voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eurobatteryminerals.com. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn.

Ansprechpartner
Roberto García Martínez – CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor
Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0)8 503 015 50
E-Mail: ca@mangold.se



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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2298090  26.03.2026 CET/CEST

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