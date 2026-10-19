EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das VINCI-Papier an diesem Tag bei 65.26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das VINCI-Papier investiert hätte, hätte er nun 153.227 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 108.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’556.13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65.56 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 60.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch