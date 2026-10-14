TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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14.10.2026 10:03:12
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TotalEnergies-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TotalEnergies-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die TotalEnergies-Aktie bei 43.80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 2.283 TotalEnergies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen TotalEnergies-Aktien wären am 13.10.2026 182.40 EUR wert, da der Schlussstand 79.89 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82.40 Prozent zugenommen.
TotalEnergies wurde am Markt mit 175.67 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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