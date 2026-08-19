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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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TotalEnergies-Anlage im Blick 19.08.2026 10:02:14

EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien verdienen können.

TotalEnergies
73.35 CHF 11.14%
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Heute vor 5 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die TotalEnergies-Aktie bei 36.31 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27.544 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’118.17 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 18.08.2026 auf 76.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 111.82 Prozent vermehrt.

Am Markt war TotalEnergies jüngst 168.88 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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