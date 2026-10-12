EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Santander-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Santander-Anteile an diesem Tag 3.38 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 295.552 Santander-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 3’552.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12.02 EUR belief. Damit wäre die Investition 255.25 Prozent mehr wert.

Der Santander-Wert an der Börse wurde auf 174.84 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch